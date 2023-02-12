İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin 7.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin 7. gününde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Türkiye'yi derinden sarsan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 7. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için saniyelerle yarışan birçok ülkeden ekipler, saniyelerle yarışıyor. Eğitimli köpek, yılan kamera ve termal kamera gibi birçok yöntem kullanarak enkaz altındaki kişilerin yerini tespit etmeye çalışıyor.

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