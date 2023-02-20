Kahramanmaraş'ta depremin verdiği yıkım böyle görüntülendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda binanın yıkıldığı şehir merkezi görüntülenerek, depremin verdiği yıkımın boyutu ortaya konuldu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Kahramanmaraş şehir merkezinde büyük yıkıma yol açtı. Şehir genelinde 10 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı, binlerce de bina yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta depremin 15'inci günündeki arama-kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları ve şehir merkezinin son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri tarafından görüntülendi. Şehir merkezinde depremin en çok yıkıma uğrattığı Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Haydar Aliyev Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde çekilen görüntüler; felaketin verdiği yıkımın boyutunu ortaya koydu.

Görüntülere, Kahramanmaraş'ta süren yardım çalışmaları, güvenlik güçlerinin asayiş çalışmaları, vatandaşların bekleyişi, iş makinelerince devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yansıdı.