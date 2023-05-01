Kahramanmaraş'ta depremzede esnafa ahşap çarşı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta depremzede esnafa verilecek olan 25 metrekarelik ahşap dükkanların yapımı sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Sakarya Valiliği tarafından başlatılan ahşap çarşının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki yıkılan binaların yerine yapılan ahşap çarşıda 30 adet dükkan yer alacak. 25 metrekare olarak depremzede esnaflara teslim edilecek olan çarşı, Mayıs ayının ortalarında tamamlanıp teslim edilecek.

Çarşının yapımında çalışan görevli Furkan Cebeci, “Buradaki prefabrik yapıları Sakarya Valiliği yaptırıyor ve 30 adet dükkandan oluşuyor. Buranın içi ve dışı ahşaptan yapılıyor ve her biri 25 metrekare. Yapımına Nisan ayının ortalarında başladık ve Mayıs ayının ortalarına doğru tamamlamayı planlıyoruz. Bölgeye güzel bir yapı sunmak istiyoruz” dedi.