İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta depremzede esnafa ahşap çarşı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta depremzede esnafa verilecek olan 25 metrekarelik ahşap dükkanların yapımı sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta depremzede esnafa verilecek olan 25 metrekarelik ahşap dükkanların yapımı sürüyor.


Kahramanmaraş'ta Sakarya Valiliği tarafından başlatılan ahşap çarşının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki yıkılan binaların yerine yapılan ahşap çarşıda 30 adet dükkan yer alacak. 25 metrekare olarak depremzede esnaflara teslim edilecek olan çarşı, Mayıs ayının ortalarında tamamlanıp teslim edilecek.


Çarşının yapımında çalışan görevli Furkan Cebeci, “Buradaki prefabrik yapıları Sakarya Valiliği yaptırıyor ve 30 adet dükkandan oluşuyor. Buranın içi ve dışı ahşaptan yapılıyor ve her biri 25 metrekare. Yapımına Nisan ayının ortalarında başladık ve Mayıs ayının ortalarına doğru tamamlamayı planlıyoruz. Bölgeye güzel bir yapı sunmak istiyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.