Kahramanmaraş'ta depremzedelerin konutları yükseliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedeler için hazırlanan Toplu Konut İdaresi'nde(TOKİ) çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ise dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılması planlanan kalıcı konutların yapımı devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Karataş mahallesinde yapımına devam eden TOKİ'ler 3 ya da 4 katlı olması planlanıyor. TOKİ daireleri 36 blok ve 628 daireden oluşacak. TOKİ evlerinin ise yılsonuna kadar teslim edilmesi beklenirken çalışmalar havadan görüntülendi.

Yapımı devam eden TOKİ'ler hakkında bilgi veren şantiye Şefi Burak Kaplan, “Depremden sonra hemen temellerimizi attık ve katlar yükselmeye başlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada 36 bloğumuz var 628 daireden oluşuyor. Şuanda çalışması devam eden 16 blokta çalışıyoruz. Şuana kadar 2 bloğumuzda kat çıkmaya başladık. Apartmanlar zemin artı 3 kattan oluşacak. Yıl sonuna teslim etmeyi planlıyoruz. Zemin etütlerinde çok dikkat ediliyor. Burası zemin olarak çok sağlam” diye konuştu.