Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devlet destekli yapılan çilek üretiminde bu yıl 3 bin 600 kilogram rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin 200 dekarlık arazide çilek üretimi yapan çiftçiler, daha önceki dönemlere göre verimli bir sezon beklentisi içerisinde olduklarını söylediler.

Çilek üretimi sayesinde gelir düzeyinin arttığı bölgede yetiştirilen ürünler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Malatya illerinde satışı yapılıyor.

Çilek yetiştiriciliği sayesinde bölgenin ekonomik anlamda kalkındığı ifade eden Ziraat Mühendisi Erhan Bıyık, "Bu mahallelerimiz geçimlerini yüzde 90 çilek olmak üzere diğer ürünlerden kazanıyor. Yüzde 60 kadar devlet desteğiyle çiftçilerimiz çilek yetiştiriyor. Yetiştirilen çilekler tat olarak sofralık olarak büyük rağbet görüyor. Verim olarak gayet yüksek. Bu da bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.