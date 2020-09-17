Kahramanmaraş'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen devlet övünç madalyaları ve beratları Kahramanmaraş'ta şehit yakınları ve gazilere verildi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından Tarihi Maraş Kalesinde düzenlenen törene şehit yakınları, gaziler ve protokol katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, terörle mücadelede şehit düşmüş ve gazi olmuş 23 aileye övünç madalyaları ve beratları verildi.

Törende okunan Kur'an tilavetinin ardından konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bu memleket üzerinde yaşadığımız topraklar dünyanın en kıymetli topraklarıdır. Bunun sebebi ise Mehmet Akif'in, ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' dediği kanıyla yoğrulmuş topraklardır. Şehitlik makamının ne kadar ulvi bir makam olduğunu bilen devletimiz birçok defa bu topraklar için sınanmış fakat her defasında toprak uğrunda ölen varsa vatandır anlayışıyla yaşamıştır. Bugün bizler bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyorsak vatan ve bayrak din ve mukaddesatı uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” diye konuştu.