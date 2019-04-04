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Kahramanmaraş'ta dijital hastane dönemi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Türkoğlu Dr.

Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, Andırın Devlet Hastanesi ve Çağlayancerit Devlet Hastanesi'nin ‘seviye-6' olarak belirtilen dijital hastane kapsamında tescillendiğini söyledi.


Öksüz, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında, Türkiye genelinde 10 sağlık tesisinin dijital hastane statüsüne kavuşması için çalışma yapıldığını vurgulayarak, dijital hastane sayesinde kağıt kullanma sistemine son verileceği ve hastanelerin bilişim sistemleriyle vatandaşa hizmet edileceğini kaydetti.


Hastane bünyesindeki yataklı servislerin, radyoloji ünitelerinin, eczanenin, kan transfüzyon merkezinin ve acil servisin kapsama alındığı dijital hastane uygulamasıyla kağıt kullanımına son verilerek tüm süreçlerde bilişim teknolojilerinin aktif olarak kullanıldığını belirten Öksüz, "Bütün işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişinin ifade edildiği ‘Dijital Hastane' sistemiyle, hekimler ve hemşireler hastalarına ait bilgilere istediği zaman ve istediği yerde dijital ortamda erişebileceğinden vatandaşların hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inecek, hastaya ayrılan vakit artacaktır. Ayrıca radyolojik görüntüler CD ve dijital ortamlar üzerinden verileceği için çevre de korunmuş olacaktır. Farklı ilaçların aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek yan etkiler ya da alerji durumu olursa, dijital sistemlerinin uyarılarıyla tespit edilebilecektir” dedi.

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