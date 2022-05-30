Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşleri

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Doğa Yürüyüşleri'nin bu haftaki rotası Döngel Mağarası ile Yeşilgöz Mesire Alanı arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik güzergâh oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliğinin bir yenisi daha gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte yüksek rakımı, su kaynakları, oksijen seviyesi ve doğal manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerinin uğrak noktalarından Döngel Mağarası'ndan başlayan yolculuk şehrin doğal güzelliklerinden olan Yeşilgöz Mesire Alanında son buldu. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler yaklaşık 8 kilometrelik mesafe kat etti.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.