Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık iddiası

Kahramanmaraş'ta bir inşaat firmasının kendileri dolandırdığını iddia eden vatandaşlar, basın açıklaması yaparak sorumluların cezalandırılması istediler.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, bir inşaat firmasının kendileri dolandırdığını iddia ederek ellerindeki dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Ayşe Dağ, inşaat firmasınca 25-30 kişiye aynı adreste aynı daireyi satıldığını öne sürdü.

Ayşe Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplanma amacımız yıllardır çalışıp biriktirdiğimiz ve hayallerimizi elimizden alan firmanın yüce Türk adaletince hesap sorulmasıdır. 17 Temmuz 2018 tarihinde, bu kadar mağdur insanla alay edercesine basına yaptıkları açıklamada, şirketin tüm projelerini bitirmeye yetecek kadar mal varlığı bulunduğunu ve tüm üyelerin bütün mağdurlarını giderileceğinin söylemelerine rağmen, yüzlerce insan milyonlarca parası alınarak dolandırılmış ve hiçbir üyenin mağduriyeti giderilmemiştir. Hatta hiçbir inşaat yapımı dahi adım atılmamıştır. Biz mağdurlar olarak verilmiş olan paralarımızın nereye aktarıldığını ve nereler de kullanıldığını bilmek istiyoruz. Ayrıca ev yapımında kullanılmayan paralarımızın iade edilmesini istiyoruz. İnşaat firmasınca yaklaşık 25-30 kişiye aynı adreste aynı daireyi sattıkları, devletin bunlara vermiş olduğu müteahhit kimliğini kullanarak kanunsuz, usulsüz iş yaptıklarını yüzlerce üyeyi dolandırdıkları ispatlı ve delilidir. Yetkililerin yardımlarını talep ediyoruz.”