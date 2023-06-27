İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta dron ile kırmızı ışık denetimi

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi dron destekli kırmızı ışık ihlali uygulaması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi dron destekli kırmızı ışık ihlali uygulaması gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda trafik düzeni, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve güvenliğin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren denetleme sonucunda 22 kişiye kırmızı ışık ihlalinden 951'er lira cezai işlem uygulandı.


Denetimlerin şehrin farklı noktalarında bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

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