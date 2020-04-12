İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta dronlu denetim

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından dronla denetleniyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından dronla denetleniyor.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte denetimler devam ediyor. Ekipler, kentin önemli noktalarına konuşlanarak yoldan geçen araç ve sürücülerin gittikleri yerleri sorgulayarak plakalarını not alıyor.


Ekipler, Kahramanmaraş'ın önemli bulvar ve caddelerini de dronla denetlerken, yaşanan olumsuzluklara karşı da müdahale ediyor.


Sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş kalan Ulu Cami Meydanı, Şekerdere ve Hanefi Mahçiçek bulvarları da dronla havadan görüntülendi.


Boşalan cadde ve sokaklarda ise belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.