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Kahramanmaraş'ta düğünlere 3 saat kısıtlama, taziyelere yasak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde taziye ziyaretleri yasaklanırken, düğünlere ise 3 saat kısıtlama getirildi.


Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Düzenlenen toplantıda, korona virüs önlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Sosyal mesafeli hayatın önemli olduğu vurgulanan toplantıda cenaze sonrası taziye ziyaretlerine yasak getirildi.


Toplantı sonrası alınan kararla ilgili açıklamada, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


1 Temmuz'dan itibaren düğün salonlarının da yenin normalleşme dönemine de girilirken, düğün salonlarında uygulamaya konulan 4 saatlik süre ise 3 saate indirildi. Kararlara uyduklarını ve yeni alınan kararlara uyacaklarını ifade eden İlyas Kabalcı, “Salonlarımızda sosyal mesafe kuralları, girişte dezenfekten ve ateş ölçer gibi uyulması gerekenleri yerine getiriyoruz. Gelin damat dışında oyunlara izin vermiyor halay da çektirmiyoruz. 4 saat olan düğünler son alınan karara göre 3 saate indirildiğine dair valilikten açıklama geldi ve alınan kararları da düğün salonları olarak uyacağız” diye konuştu.

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