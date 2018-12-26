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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.


Kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince karla mücadele çalışmaları kapsamında, Yedikuyular Kayak Merkezi başta olmak üzere Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerinde kar temizleme çalışması yapılıyor.


Şehir merkezinde belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı ana caddelerde ve önemli noktalarda anında müdahale için hazır bekletiliyor.

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