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Kahramanmaraş'ta ekin balyası ve anız yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan ekin balyası ve anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta çıkan ekin balyası ve anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yusuf Hacılı Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen ekin balyası ve anız yangına çevredekiler müdahale etmesine rağmen söndüremeyince itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

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