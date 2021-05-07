Kahramanmaraş'ta "El Hijyeni Günü" etkinliği

Kahramanmaraş'ta Sular Akademi Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle stant kurularak, etkinlik düzenlendi.

Günlük hayattada insanların el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Sular Sağlık Grubu Genel Koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur Özkar, günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında ellerin geldiğini belirterek, "Bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da insanların el hijyenine dikkat etmesi durumunda enfeksiyon hastalıkların birçoğu engellenebilmektedir. Enfeksiyonların önlenmesinde hastalıklardan korunmada ve buna bağlı olarak da antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesinde en etkili yöntem en yaygın yöntem el hijyenidir. Esas hedef enfeksiyonların kontrolü altına alınması ve buna bağlı olarak gelişecek antibiyotik direncinin önlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda yeterli etkin yöntemlere başvurarak el hijyeni konusunda gerekli önlemleri alarak bu duruma hassasiyetlerini ortaya koymaktadır" dedi.

Sular Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli ise el hijyeninin korona virüsten korunma konusunda da çok fazla etkili olduğunu vurgulayarak, "Eli temiz olmayan insanların işi de temiz olmaz. Bu sağlıkta, gastronomide, turizmde, vesaire hayatımızın her safhasında geçerlidir el temizliği insan hayatını kurtarma da çok önemlidir. Tabi çocuklara da bazı mesajlarım olacak sevgili çocuklarım el yıkamak çok önemli her türlü mikroptan korunmada çok değerli lütfen ellerimizi en az 20 saniye çeşmede güzelce sabunla yıkayalım. Ayrıca el hijyeni korona virüsten korunma konusunda da etkilidir" ifadesini kullandı.