Kahramanmaraş'ta emniyet kemeri kullanma oranı arttı

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, Kahramanmaraş'ta 2018 yılı trafik verilerine değinerek önceliklerinin ceza yazmak değil, insan hayatı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 2018 yılının enlerine bakıldığında ölümlü kazaların bir miktar arttığı, yaralanmaları kazalarda ise azalma görüldüğünü belirten Doğan, özellikle sürücülerin emniyet kemeri takma alışkanlığının arttığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazaların ise en çok yandan çarpma, devrilme ve savrulma, arkadan çarpma şeklinde meydana geldiği, bunun nedeninin ise hız ihlali, genel manevra kurallarına uyulmaması, kavşak ve dönüş kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş dahil 31 pilot ilde kurulan yaşam çadırına Kahramanmaraş'ta 6 bin aracın girdiği ve yaklaşık 15 bin 700 yolcunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan görselleri videoları izleyerek bilgilendirildiği, yaklaşık 4 bin çocuğunda, derslerine bizzat katılarak ana okul ve ilkokul seviyesi ağırlıklı okullarında trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların emniyet kemeri takma alışkanlığının arttığı söyleyen Doğan, ''Memnuniyetle söyleyebiliriz il merkezimizde özellikle emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 30'lardan yüzde 45'lere çıktı. 2019 yılında hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. 2018 yılının başından itibaren bize iletilen iki önemli sorun vardı. Birisi abartı egzoz takarak vatandaşlarımızın rahatsız edilmesiydi. Bununla ilgili sivil araçtan ve sivil personelimizden oluşan özel ekipler kurduk. Ekiplerimiz takip etti. Diğeri de çift sıra parklardı'' dedi ve bunlarda da çok büyük bir başarı sağladıklarını söyledi.

2018 yılında İçişleri bakanlığının ölümlü veya yaralamaları kazaların azaltılması amacıyla 100 günlük eylem planı hedeflediğini ve uygulamaya koyduğunu, birçok kalemde yapılması istenilen hususların Kahramanmaraş'ta titizlikle uygulandığını söyleyen Doğan, ''Yüz günlük eylem planı en önemli unsuru yaşam çadırıydı. Trafikte seyreden araçları güvenli bir yere çadırımızın içerisine alarak konforlarını bozmadan hem kısa bir mola vermek suretiyle orada emniyet kemeri ağırlıklı görseller kaza görüntüleri dikkat edilmesi gereken hususları izletilerek vatandaşlarımız bilinçlendirildi. Yaşam çadırını Türkiye'de ilk kuran illerden biriydik. 2019 yılındaki ikinci yüz günlük eylem planının en önemli unsuru da yine yaşam çadırlarının devam etmesidir. Trafik kazalarıyla mücadelede en önemli unsur çocuklarımıza küçük yaşta trafik kültürünü, trafik bilincini öğretmek bunu yerleştirmek. Bunun farkında olduğumuz içinde ağırlık verdik. Yaklaşık 4 bin çocuğumuza derslerine bizzat katılarak ana okul ve ilkokul seviyesi ağırlıklı okullarında trafik eğitimi verildi. Yine milli eğitim müdürlüğümüzce 'Okul yolu' isimli bir proje gerçekleştirdik. Ana okullarında hazırladığımız görselleri projeksiyon üzerinde görselleri izleterek evden okula giderken okuldan eve dönerken karşılaşacakları bilmeleri gereken yaya olarak, servisle anne babanın aracıyla bütün hususları uygulamalı olarak çocuklarımıza okullarında anlattık'' dedi.

Abartı egzozlarla ilgili sivil araçtan ve sivil personelden oluşan özel ekipler kurduklarını, kurulan özel ekiplerin aracın teknik değişikliğini bozmak suretiyle gürültü çıkaran, abartı egzozlarla makas atmak suretiyle başkalarının kendilerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, saygısızca araç kullanan sürücüleri takip ettiği ifade eden Doğan, ''Bunda da çok büyük bir başarı sağladık. Vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler oldu. Yaklaşık 330 civarında abartı egzozlu araca işlem yaptık. Tabi havaların ısınmasıyla bu uygulamalarımız devam edecek. Çift sıra park sorunuyla da ilgili de Türkiye'de örnek bir işlemimiz vardı. Valiliğimizin oluruyla, Zabıta araçlarında görevli zabıta personelinin yanına biz birer resmi polis memuru, tabletiyle her türlü ekipmanıyla polis zabıta ortak ekipleri kurduk. Özellikle Azerbaycan Bulvarı yeni hükümet caddesi Trabzon Caddesi ve Kıbrıs Meydanında çift sıra parkının yoğun olduğu trafik akışını olumsuz etkilediği bu merkezi güzergahlarda dört tane polis zabıta ortak ekiplerini görevlendirdik. Bunun da çok faydasını gördük'' diye konuştu.