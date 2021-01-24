İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta ev alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde, Onikişubat ilçesi Kızılseki Mahallesi'nde Mustafa Arıkmert'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler evin tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.


İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.