İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Yusuflar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.