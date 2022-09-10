Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yusuflar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.