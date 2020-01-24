İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu

Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu.

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu. Bir vatandaşın iş yerinin reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde metruk bir evin çatısı uçtu. Çatıdaki ahşap kolonlar evin önünde park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu.


Otomobil sahibi Zeynel Abidin Kahramanoğlu, “Bir buçuk saattir araçlarımızın başındayız, hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Zarar ve mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.


Bir vatandaşın iş yerine ait reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde rüzgarda yürümekte zorlanan vatandaş geldiği yere geri dönüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.