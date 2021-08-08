Kahramanmaraş'ta EXPO 2023'e doğa dostu projeler hazırlanıyor

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "EXPO 2023 alanında yaptığımız çalışmalar, yatırımlar ve projeler yarınlarımızı ve doğa dostu projeleri esas almaktadır" dedi.

Başkan Mahçiçek, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kuruyu üyelerini kabulünde yaptığı açıklamada “EXPO 2023 alanında yaptığımız çalışmalar, yatırımlar ve projeler yarınlarımızı ve doğa dostu projeleri esas almaktadır. Bu alanda oluşturacağımız doğa temelli eğitimle çocuklarımıza, gençlerimize bir nevi bilinçlendirme aşısı yaparak dünyamıza en büyük katkıyı yapacağımıza inanıyoruz. EXPO 2023'te akademik çalışmalar, konferanslar, endemik bitki yetiştirme ve üretme çalışmaları, kelebek ve uğur böceği müzesi ile doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Baraj göletine yapılacak su tutucu sedde aksı ile su seviyesi her mevsim sabit tutularak görsel güzelliğinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda bu aksta yapılacak Rubber Dam adı verilen sistem ile elektrik üretimi yapılacak. Çünkü yaz aylarında oluşan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesi çevre açısından kötü görüntüler oluşturmaktaydı. Ekolojik denge, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da tehlike arz etmekteydi. EXPO 2023 yenileme alanımızın kurulumu ile birlikte çevre düzenleme ve imar planlama çalışmalarımız başlatıldı. Burada 3,5 milyon m alanda gölet temizliği yapılmıştır" dedi.

EXPO 2023 alanının çevresinde başlatılan imar planlama ve baraj göleti ıslah çalışmalarının şehre yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağını söyleyen Mahçiçek," Şu ana kadar 24 ülke EXPO 2023 projesine katılacağını bildirmiş. Açılışa kadar 50 ülkenin katılım yapmasını bekliyoruz. Kahramanmaraş'ı dünyaya taşıyacak, tanınırlığını artıracak, ülkemize de büyük katma değerler sağlayacak bir proje. Bir kez daha Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, “Bizler de MÜSİAD olarak iki yılda bir MÜSİAD EXPO düzenliyoruz. Dünyada çok geniş bir ağa sahibiz ve MÜSİAD'ın ağırlığını EXPO 2023'e de taşıyacağız, elimizden geleni de yapmaya hazırız” dedi.

MÜSİAD heyetine hizmet binasını gezdirerek yatırım ve projelerinden bahseden Başkan Mahçiçek, program sonrasında MÜSİAD Başkanına EXPO 2023 yazılı mozaik tablo hediye etti.