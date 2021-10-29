İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren ekiplerin yangına intikali ise aktüel kameraya yansıdı.


Kamera görüntülerinde ekiplerin araçlarla olay yerine intikali ve dumanlar arasında yangına müdahalesi görülüyor. Ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ise dikkat çekti.


Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.