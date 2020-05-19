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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir fabrika deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir fabrika deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir atık kağıt toplama fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk olarak fabrika çalışanları etraftaki su vanalarını açarak yangına müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye görevlileri tarafından da müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.


Maddi hasarın oluştuğu fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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