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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını söndürüldü

Kahramanmaraş’ta dün sabah saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın bu sabah söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın bu sabah söndürüldü.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası, bölgeye itfaiyeden 70 personel, 17 arazöz, 2 tanker, 7 iş makinesi, emniyetin 1 TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.


Fabrikanın depo kısmındaki başladığı öğrenilen yangın, gün içerisinde kontrol altına alınmış, alevlerin depoyu kaplamasının ardından yangın yeniden fabrikayı sarmıştı.


Gecenin geç saatlerine kadar büyüyen yangın ekiplerin müdahalelerinin ardından yeniden kontrol altına alındı. Sabahın erken saatlerinde söndürülen yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor.


15 bin metrekare kapalı alanda çıkan yangında tonlarca pamuk balyasının yandığı ve fabrikada maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

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