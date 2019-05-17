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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Mehmet Y. (56) yönetimindeki 46 ZD 046 plakalı otomobil ile Şuayb G.E'nin (34) kontrolündeki 63 DF 485 plakalı otomobil Narlı Mahallesi yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 46 ZD 046 plakalı otomobilde bulunan sürücü Mehmet Y. ile yanında bulunan Hacı Yasa (48) ağır yaralanırken, 63 DF 485 plakalı otomobilde bulunan şoför Şuayp G.E., Menekşe Ekici (31) ve Ayşe Eliz Ekici (1) hafif yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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