Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Onikişubat ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında 3 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ve Onikişubat'ta FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile haklarında açılan dava sonucu 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (46) ile 3 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen E.A. (36) adlı şahısları yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi.