İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında farklı illerden aranması olan 4 şüpheli takibe alındı.


Kent merkezinde 3, Türkoğlu ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda meslekten ihraç edilmiş öğretmenler M.H. ve M.T., meslekten ihraç edilmiş komiser K. A. ile örgütle iltisaklı kurum çalışanı S.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan M.T.'nin FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ceza da olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.