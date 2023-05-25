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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün yapılmasında faaliyet yürüten şahısların deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, N.Ö. ve İ.Y. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucunda yakalandı. 2 şahıs çıkartıldıkları adli merci tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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