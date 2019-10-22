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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4’ü kadın 8 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ve Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerince takibe alınan FETÖ'nün 7 gaybubet evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler ele geçirildi. Şüpheliler sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

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