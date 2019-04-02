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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY’nin mahrem imamı yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY'nin mahrem imamı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olan ve ‘mahrem imam' statüsündeki M.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve soruşturmalar kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.S.'nin, ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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