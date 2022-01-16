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Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli fırtına, ’Germanicia’ antik mozaiklerinin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli fırtına, 'Germanicia' antik mozaiklerinin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin bulunduğu 2 numaralı kazı alanının yüzeyindeki koruma çatı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mozaiklerde zarar olup olmadığı yapılan inceleme sonucu ortaya çıkacak.

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