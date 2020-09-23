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Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş’ta 9 farklı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.

Kahramanmaraş'ta 9 farklı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İsmetpaşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde bulunan 9 ayrı apart daireye baskın düzenledi.


Fuhuş yapıldığı tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapan polis ekipleri, 9 ayrı adreste yakaladığı 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.


Şahıslardan 5'ine fuhuşa teşvik, aracılık etmek ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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