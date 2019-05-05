İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselmesi sonrasında Kahramanmaraş'ta taraftarlar sokağa çıkarak galibiyeti kutladı.


Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Kahramanmaraş'ta da Galatasaraylı taraftarlar müsabakanın tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklarda galibiyet turu attı.


Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması sonrasında Trabzon Caddesi ve Kıbrıs Meydanı üzerinde galibiyet konvoyu atan sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyet sevincini meşaleler yakarak kutladı. Şampiyonluk marşları söyleyen taraftarlar hem galibiyetin hem de liderliğe yükselmenin sevincini yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.