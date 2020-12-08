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Kahramanmaraş'ta Geçgeç Köprüsü yenileniyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Geçgeç Çayı üzerindeki köprüde yenileme çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Geçgeç Çayı üzerindeki köprüde yenileme çalışması yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sakarkaya Mahallesi Payamlıbağ mevkisinde Geçgeç Çayı üzerinde ulaşımı sağlayan köprüde güçlendirme ve genişletme çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında, darlık sebebiyle geçiş sorunlarına karşı güçlendirme ve genişletme yapılarak köprü çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek.

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