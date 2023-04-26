Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezlerini dezenfekte ediliyor

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca 105 araç ve 986 personelle yürütülen çalışmalarla ortak kullanım alanları çöp ve atıklardan temizlenirken geçici barınma merkezleri de dezenfekte edildiği ifade edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.