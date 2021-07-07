Kahramanmaraş'ta ‘Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor' projesi

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini destekleme programı kapsamında, ‘Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor' projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eskalen, projenin turizm odaklı olduğunu ve kentin tanıtımına büyük katkılar sunmasını beklediklerini ifade etti. Eskalen, "Kahramanmaraş'ın da içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'ndeki sinema televizyon eğitimi alan genç arkadaşlarımızın dikkat ve merak duygusunu Kahramanmaraş'a yöneltmelerini amaçlıyoruz. Bu iki önemli yarışmayı da bir gala gecesiyle taçlandıracağız. Desteklenen proje kapsamında 3 gün misafirlerimizi Kahramanmaraş'ta ağırlayacağız. Ayrıntılar ve katılım şartnamesini ilerleyen günlerde cemiyetimizin web sitesi ve sayfaları üzerinden paylaşacağız" dedi.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da görüş ve önerilerini sundu.

Gazeteciler cemiyetinin projesi ile Kahramanmaraş'ın doğa, kültür, tarih ve edebiyat konularında senaryo yarışması düzenlenecek. Yarışma sonunda belirlenen komisyonu tarafından değerlendirmeye alınan genç sinemacılara ise düzenlenecek gala gecesiyle ödülleri verilecek.