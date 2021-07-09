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Kahramanmaraş'ta gergedan böceği görüldü

Kahramanmaraş’ta bir evde, koruma altında bulunan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ‘gergedan böceği’ görüldü.

Kahramanmaraş'ta bir evde, koruma altında bulunan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ‘gergedan böceği' görüldü.


Kahramanmaraş Ahır Dağı'ndaki bağ evinde yaşayan Alaaddin Erdi, evinin bahçesinde otururken siyah bir böcek gördü. Böceğin yapısının farklı olduğunu anlayan Erdi, internette araştırma yaptığında kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olarak tanımlanan ‘gergedan böceği' olduğunu anladı.


Böceği eline alıp, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Alaaddin Erdi, böceği ilgililere teslim edeceğini söyledi.

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