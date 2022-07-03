İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.



Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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