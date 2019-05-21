Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri

Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gıda denetimleri yapıldı.

İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda denetçileri tarafından denetimlerin her gün yapıldığı bildirildi.

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketicilerin her zaman güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla, Ramazan ayı boyunca gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tüketicilerin de güvenilir gıda için, etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir. Gıda güvenirliği herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Bu nedenle tüketicilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda 174 Alo Gıda hattına bildirimde bulunmaları gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verildi.