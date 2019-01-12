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Kahramanmaraş'ta göçük 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kanalizasyon kalanının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yabancı uyruklu bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kanalizasyon kalanının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yabancı uyruklu bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi Kırım mevki'inde AFAD'a ait alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması için kepçenin açtığı kanala giren Adem Yıldız ile Afgan uyruklu Necmullah Penceri (25) yaşanan göçük sonrası toprak altında kaldı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necmullah Penceri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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