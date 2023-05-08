Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta grup yolu civarında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta grup yolu civarında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Türkoğlu İlçesi Büyük İmalı Mahallesi'nde Çakıroğlu grup yolu civarında kazı çalışmaları yapıldığı esnada göçük meydana geldi. 42 yaşındaki Halil Işık göçük altında kaldı. Çevrede bulunanlar kurtarma çalışmaları yaparken, ekiplere haber verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten çıkarılan 3 çocuk babası Halil Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.