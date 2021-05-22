Kahramanmaraş'ta grup yolları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ilçe ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesindeki grup yolları iyileştiriliyor. Ekipler Selimiye - Yeşilyurt mahalleleri arasındaki toplamda 900 metrelik arterde ve Dadağlı - Hacıağalar arasındaki toplamda bin 800 metrelik arterde sathi asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Onikişubat ilçesinde toplamda 50 kilometrelik Sarıgüzel - Hacıbudak - Payamlı grup yolunda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.