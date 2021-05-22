Kahramanmaraş'ta grup yolları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye-Yeşilyurt ve Dadağlı-Hacıağalar yolunda sathi asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi ilçe ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesindeki grup yolları iyileştiriliyor. Ekipler Selimiye - Yeşilyurt mahalleleri arasındaki toplamda 900 metrelik arterde ve Dadağlı - Hacıağalar arasındaki toplamda bin 800 metrelik arterde sathi asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Onikişubat ilçesinde toplamda 50 kilometrelik Sarıgüzel - Hacıbudak - Payamlı grup yolunda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.