Kahramanmaraş'ta gün doğumu ve batımı görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş'ta gün doğumu ve gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Afşin ilçesinde gün doğuşu ve gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyen fotoğrafçılar manzarayı hem fotoğrafladı hem de o eşsiz güzelliğin keyfini çıkardı. Güneş, ilçenin arkasından kaybolurken, kızıla bürünen ışıkları adeta görsel şölene dönüştü.

Afşin ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu bir yer olduğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, “Afşin ilçesi eşsiz manzaraya sahip. Muhteşem bir gece, gün doğumu ve gün batımını sunan bölgede fotoğraflanacak kareler çıkıyor ortaya. Fotoğraf tutkunlarının gün doğumu, gün batımın da harika kareler elde edebileceği yerler” dedi.