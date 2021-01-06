İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor

Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor.


Alabalık üretiminde Türkiye'de İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, tatlı su balığının yanı sıra deniz balığı da tüketiliyor.


Onikişubat ilçesi Şazibey Halk Pazarındaki balıkçı İbrahim Sarı, kentte hamsi tüketiminin arttığını söyledi. Sarı, “Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre aynı seyrediyor. Hamsinin kilosu 25 lira. Balıklara zam yok, denizden çıkan balık 10 saat sonra kentimize geliyor. Günlük bir buçuk ton hamsi geliyor ve bir günde tükeniyor" dedib

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.