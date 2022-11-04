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Kahramanmaraş'ta güneşin doğuşu görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta güneşin doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta güneşin doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ta güneşin doğuşunu görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, Ceyhan Nehri üzerine kurulu olan Sır Barajı'nda harika manzaralar görüntüledi. Güneşin doğuşu ile birlikte ortaya muhteşem görüntülerin çıktığını söyleyen fotoğrafçılar, "Güneşin doğuşu ile birlikte Sır Barajı'nda oluşan manzara bizleri mest etti. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bizler de o eşsiz güzellikleri fotoğrafladık. Bu eşsiz güzelliği herkesin görmesini istiyoruz" dediler.

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