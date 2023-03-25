Kahramanmaraş'ta günlük 25 bin yolcu ücretsiz taşınıyor

Kahramanmaraş'ta, 29 hatla şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdüren büyükşehir belediyesi, 87 araçla sağlanan toplu taşıma hizmetiyle günlük toplamda 25 bin vatandaşın ulaşımını sağladığı kaydedildi.

Vatandaşların şehir içi ulaşımda sorun yaşamaması için 20 Şubat tarihinde belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmetine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart Çarşamba günü itibariyle de özel halk otobüslerini hizmete aldı. Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüsleriyle 29 hatla verilen ücretsiz toplu taşıma hizmetinden günlük toplamda 25 bin vatandaş faydalanıyor.

Toplamda 87 araçla sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar, geçici barınma alanlarının yanı sıra Çocuk Hastanesi, Otogar, Kuyumcukent, Doğukent, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Binevler, Güneşevler, Sanayi, Madalyalı Kavşak, TOKİ Evleri, Aksu, Boğaziçi, Kamu Külliyesi ve Kültürpark gibi pek çok noktaya ulaşım sağlayabildiği ifade edildi.