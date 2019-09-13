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Kahramanmaraş'ta günübirlik daireler mercek altında

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, kısa süreli konaklama için kullanılan günübirlik apart dairelere yönelik denetimlerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kısa süreli konaklama için kullanılan günübirlik apart dairelere yönelik denetimlerde bulundu. Dairelerde kalan 290 kişinin sorgulandığı denetimlerde, değişik suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, günübirlik kiralanan apart dairelere yönelik eş zamanlı denetimlerde bulundu. Denetimlerde 290 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, bir apart işletmesine kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadığı için 14 bin 705 TL, bir apart işletmesine alkollü satış belgesi olmadığı halde alkollü içki bulundurmak ve satmaktan dolayı 13 bin 010 TL para cezası kesildi. Denetimlerde aranan 3 kişi yakalanırken, 3 ayrı apart işletmesine sözleşmesi olmadığı için tutanak tutuldu.

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