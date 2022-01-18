Kahramanmaraş'ta "Güvenli Trafik İçin Kısa Bir Mola Veriyoruz Projesi"

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, "Güvenli Bir Trafik İçin Kısa Bir Mola Veriyoruz Projesi" başlatıldı.

İl ve ilçelerde başlatılan proje ile kahvehanelerde bulunan vatandaşlara yönelik genel trafik kuralları ve trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler konusunda özellikle traktörlerde robs demiri ve sarı çakar lamba kullanılması, römorklarda üçgen reflektör kullanılması hususları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca faaliyette traktör sürücülerine üçgen reflektör ve bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Proje kaymakamlık, belediye başkanlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ve muhtarlıklar koordinesinde yürütülen projede 2 bin 185 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldı.