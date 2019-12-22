Kahramanmara?'ta hafif ticari ara? bariyerlere ?arpt?: 1 ?l?

Kahramanmara?’ta meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i hayat?n? kaybetti.
Kahramanmara?'ta meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i hayat?n? kaybetti.
Kaza, Dulkadiro?lu il?esi Ey?p Sultan Mahallesinde meydana geldi. Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakal? hafif ticari ara?, s?r?c?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenar?ndaki bariyerlere ?arpt?. Kazada s?r?c? ve ara?taki ?zkan K. (19) yaraland?. Sa?l?k ekiplerince hastaneye kald?r?lan ?zkan K. t?m m?dahaleye ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybederken, Yusuf K.'nin sa?l?k durumunun iyi oldu?u ??renildi.