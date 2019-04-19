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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesine bağlı Hacımustafa Mahallesi üzerinde seyir halinde olan M.K.(60) yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte yanında bulunan H.K(66), Z.K(60) ile F.K(60) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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