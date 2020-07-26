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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yüz metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yüz metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre,


A.Ş (48) yönetimindeki 46 FV 832 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü A.Ş, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş (43), M.Ş (19), C.Ş (23), G.Ş (13 ile A.Ş (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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